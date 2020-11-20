Фанаты «Барселоны» набросились на машину Гризманна с криками «Уважай Месси!»

Болельщики «Барселоны» атаковали автомобиль нападающего Антуана Гризманна при выезде с клубной базы каталонской команды.
Фанаты кричали футболисту фразу «Уважай Месси!» и мешали ему проехать. Гризманн никак не отреагировал на бегущих возле машины людей и уехал. Видео появилось в «твиттере» канала Gol.
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ранее высказался о слухах про конфликт между нападающими Лионелем Месси и Антуаном Гризманном. «Агент, который недавно выступил на эту тему, перестал работать с Антуаном много лет назад. Все эти слухи — чушь собачья», — сказал специалист.
Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года. Сообщалось, что Месси и другие лидеры сине-гранатовых были недовольны приобретением француза, поскольку тот годом ранее публично отказался от трансфера.
- 20 ноября 2020
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