Фанаты «Барселоны» набросились на машину Гризманна с криками «Уважай Месси!»

Болельщики «Барселоны» атаковали автомобиль нападающего Антуана Гризманна при выезде с клубной базы каталонской команды.

Фанаты кричали футболисту фразу «Уважай Месси!» и мешали ему проехать. Гризманн никак не отреагировал на бегущих возле машины людей и уехал. Видео появилось в «твиттере» канала Gol.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ранее высказался о слухах про конфликт между нападающими Лионелем Месси и Антуаном Гризманном. «Агент, который недавно выступил на эту тему, перестал работать с Антуаном много лет назад. Все эти слухи — чушь собачья», — сказал специалист.

Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года. Сообщалось, что Месси и другие лидеры сине-гранатовых были недовольны приобретением француза, поскольку тот годом ранее публично отказался от трансфера.