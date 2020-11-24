Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игрок сборной Англии предстанет перед судом за оставление места ДТП

Игрок сборной Англии предстанет перед судом за оставление места ДТП
Футбол / Англия 0

25-летний полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш предстанет перед судом по итогам четырёх случаев нарушений правил дорожного движения в этом году, сообщает Sky Sports.

В июне полиция Уэст-Мидлендса официально предъявила Грилишу обвинения в трёх правонарушениях, связанных с опасным вождением, а также за оставление места аварии 29 марта этого года, когда футболист на своём транспортном средстве марки Range Rover причинил ущерб автомобилям Mercedes и фургону Citroen в результате ДТП.

Джек Грилиш должен предстать перед мировым судом Бирмингема по обвинению в ранее совершенных правонарушениях во вторник, 24 ноября.

На «Чемпионате» доступно видео забитого мяча Грилиша в ворота «Саутгемптона» в матче 7-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити» предлагает около € 100 млн за двух футболистов «Астон Виллы»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020