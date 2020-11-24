Игрок сборной Англии предстанет перед судом за оставление места ДТП
25-летний полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш предстанет перед судом по итогам четырёх случаев нарушений правил дорожного движения в этом году, сообщает Sky Sports.
В июне полиция Уэст-Мидлендса официально предъявила Грилишу обвинения в трёх правонарушениях, связанных с опасным вождением, а также за оставление места аварии 29 марта этого года, когда футболист на своём транспортном средстве марки Range Rover причинил ущерб автомобилям Mercedes и фургону Citroen в результате ДТП.
Джек Грилиш должен предстать перед мировым судом Бирмингема по обвинению в ранее совершенных правонарушениях во вторник, 24 ноября.
На «Чемпионате» доступно видео забитого мяча Грилиша в ворота «Саутгемптона» в матче 7-го тура АПЛ.
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