Гризманн: приходится принимать критику, потому что сейчас мы не видим лучшего меня

Французский нападающий испанской «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

«Я принимаю критику, потому что сейчас мы не видим лучшего Антуана Гризманна. Но есть ощущение, что каждый раз, когда что-то происходит, в первую очередь вспоминают обо мне. За полтора года в «Барселоне» сменилось три тренера, это довольно трудно. Нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям в схеме и к партнёрам, а партнёры должны привыкнуть ко мне.



Кроме того, обо мне постоянно говорят и кандидаты в президенты клуба. Мне кажется, обсуждать меня — это не лучший вариант, неважно, удачный я трансфер или нет», — сказал Гризманн в эфире телеканала Movistar.

Француз перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года.