Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гризманн: приходится принимать критику, потому что сейчас мы не видим лучшего меня

Гризманн: приходится принимать критику, потому что сейчас мы не видим лучшего меня
Футбол / Испания 0

Французский нападающий испанской «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

«Я принимаю критику, потому что сейчас мы не видим лучшего Антуана Гризманна. Но есть ощущение, что каждый раз, когда что-то происходит, в первую очередь вспоминают обо мне. За полтора года в «Барселоне» сменилось три тренера, это довольно трудно. Нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям в схеме и к партнёрам, а партнёры должны привыкнуть ко мне.

Кроме того, обо мне постоянно говорят и кандидаты в президенты клуба. Мне кажется, обсуждать меня — это не лучший вариант, неважно, удачный я трансфер или нет», — сказал Гризманн в эфире телеканала Movistar.

Француз перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года.

Гризманн: Месси сказал, что готов пойти со мной на смерть
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020