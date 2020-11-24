Гризманн: Месси сказал, что готов пойти со мной на смерть

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своих отношениях с лидером каталонцев Лионелем Месси.
«Я разговаривал с Лео, когда приехал в Барселону, и он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение, потому что он говорил об этом трансфере публично, а я в итоге отказался. Однако он сказал, что после моего перехода в его команду он готов пойти со мной на смерть, и я ежедневно это ощущаю. Я восхищаюсь Месси, и он прекрасно знает об этом. У меня с Лео великолепные отношения», — сказал Месси в интервью Movistar.
Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Стоимость трансфера составила € 120 млн. В составе предыдущего клуба Гризманн стал победителем Лиги Европы, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.
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