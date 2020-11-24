«Барселона» предложила Хавьеру Маскерано вернуться в команду
«Барселона» продолжает поиск футболиста, способного заменить травмированного защитника Жерара Пике.
Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, каталонский клуб предложил своему бывшему игроку Хавьеру Маскерано вернуться в команду, чтобы подменить испанца. Аргентинец ответил отказом.
Маскерано защищал цвета «Барселоны» с 2010 по 2018 год, после чего отправился в китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун», а затем вернулся на родину, в «Эстудиантес». Неделю назад Хавьер объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
Пике получил травму колена 21 ноября в матче 10-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (0:1). Впоследствии было объявлено, что у 33-летнего футболиста выявлено повреждение крестообразной связки.
«Барселона» может подписать Гарая в качестве замены травмированному Пике
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