«Барселона» может подписать Гарая в качестве замены травмированному Пике
«Барселона» может подписать бывшего центрального защитника санкт-петербургского «Зенита» Эсекьеля Гарая, сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito.
По данным источника, клуб рассматривает 34-летнего аргентинца в качестве замены травмированному Жерару Пике.
Напомним, Пике получил повреждение в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (0:1). Защитник был заменён на 62-й минуте встречи, вместо него вышел Сержиньо Дест. Позже у Пике было диагностировано растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и травма передней крестообразной связки правого колена.
Гарай может присоединиться к каталонскому клубу на правах свободного агента. Летом футболист покинул «Валенсию» по окончании контракта.
У Пике повреждена крестообразная связка, Роберто получил разрыв мышцы бедра
Рекомендуем вам
- 24 ноября 2020
-
13:31
-
13:15
-
13:02
-
12:53
-
12:34
-
12:31
-
12:04
-
11:52
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:55
-
10:22
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:26
-
08:30
-
08:00
-
07:50
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:47
-
06:24
-
06:04
-
05:44
-
05:27
-
04:45
-
04:20
-
03:38
-
03:18
-
02:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам