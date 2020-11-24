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«Барселона» может подписать Гарая в качестве замены травмированному Пике

«Барселона» может подписать Гарая в качестве замены травмированному Пике
Футбол / Испания 0

«Барселона» может подписать бывшего центрального защитника санкт-петербургского «Зенита» Эсекьеля Гарая, сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito.

По данным источника, клуб рассматривает 34-летнего аргентинца в качестве замены травмированному Жерару Пике.

Напомним, Пике получил повреждение в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (0:1). Защитник был заменён на 62-й минуте встречи, вместо него вышел Сержиньо Дест. Позже у Пике было диагностировано растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и травма передней крестообразной связки правого колена.

Гарай может присоединиться к каталонскому клубу на правах свободного агента. Летом футболист покинул «Валенсию» по окончании контракта.

У Пике повреждена крестообразная связка, Роберто получил разрыв мышцы бедра
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