Петржела: о выходе «Зенита» в плей-офф ЛЧ не может быть и речи. Они и в ЛЕ не выйдут

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых с «Лацио» в Лиге чемпионов, а также высказался о ситуации нападающего Артёма Дзюбы.
«Как болельщик, я бы хотел, чтобы победил «Зенит». Но, к сожалению, уверен, что этого не случится. Ничья — это максимум. Шансов на победу нет совсем. Матчи в Лиге чемпионов показали, что «Зенит» никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи. Мало того, они и в Лигу Европы не выйдут. «Лацио», наоборот, борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов. В сегодняшней игре да ещё и у себя дома «орлы» не должны испытать проблем с российской командой.
Что касается Дзюбы, Семак правильно сделал, что оставил Артёма без капитанской повязки в последнем матче чемпионата. Повторюсь, мы не говорим о пожизненном лишении. Сейчас Дзюбе не нужно думать о капитанстве, пусть думает над своим поведением», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» состоится сегодня, 24 ноября, в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
- 24 ноября 2020
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