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«Ренн» — «Челси»: прямой эфир матча начнётся в 20:55

«Ренн» — «Челси»: прямой эфир матча начнётся в 20:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 24 ноября, состоится матч «Ренн» — «Челси». Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ренн» — «Челси» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Сердар Гёзюбююк.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ренн» — «Челси».

«Ренн», набрав 1 очко, занимает последнее место в группе E. «Челси» (7) возглавляет квартет.

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