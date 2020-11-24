«Ренн» — «Челси»: прямой эфир матча начнётся в 20:55

Сегодня, 24 ноября, состоится матч «Ренн» — «Челси». Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ренн» — «Челси» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Сердар Гёзюбююк.
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ренн» — «Челси».
«Ренн», набрав 1 очко, занимает последнее место в группе E. «Челси» (7) возглавляет квартет.
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