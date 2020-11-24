«Ренн» — «Челси»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов во Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» всухую за 3.10.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда возглавляют группу E, набрав семь баллов за три игры. У «Севильи» столько же, но разница мячей скромнее. Фора от третьего места солидная — целых шесть пунктов. Практически наверняка можно говорить, что «аристократы» пройдут в следующую стадию турнира.



Всё здорово складывается для «Челси» и в АПЛ. После девяти туров 18 очков в активе и третье место. Отставание от лидеров «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» составляет всего два балла. Лондонцы набирают солидный ход, нападающие Тимо Вернер и Тэмми Абрахам на двоих наколотили семь мячей в последних четырёх матчах.



Голкипер Эдуард Менди тоже выделяется, продолжая клепать «сухари». В девяти играх за новую команду сенегалец пропустил только два гола. Причём в обоих случаях его «расстреливали» с линии вратарской, всё остальное вратарь забирал. Пробить бывшего игрока «Ренну» будет очень тяжело.



В последнее время у красно-чёрных есть некоторые проблемы с результативностью. За семь предыдущих матчей смогли забить только четыре мяча, половину из которых в ворота французского «Бреста», пропустившего на данный момент больше остальных в Лиге 1. Понятно, что при такой результативности пришлось опуститься в таблице.



В чемпионате Франции «Ренн» спустился на седьмую позицию, отстав от лидера «ПСЖ» уже на шесть пунктов. А в своей группе Лиги чемпионов клуб из одноимённого города занимает последнее место, набрав один балл. Теперь остаётся только рассчитывать на борьбу с «Краснодаром» за выход в Лигу Европы.



Однако в ближайшем поединке вряд ли получится поживиться очками, даже на своём поле. «Челси» выглядит здорово, он фаворит не только матча, но и всей группы в целом. На наш взгляд, стоит рискнуть и проверить победу лондонцев всухую за коэффициент 3.10.