Игонин — о «Зените» в ЛЧ: если ваша команда слабее, сыграйте как сборная. Вам всё простят

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

«Петербуржцы будут стараться зацепиться за последний шанс в Лиге чемпионов. Нам очень тяжело объективно оценивать наши силы. Нам хочется одного, да и декларируем мы одно, а по факту видим другое. Мы считаем постоянно шансы, оцениваем жеребьёвки, смотрим в календарь — всё это говорит о силе нашего чемпионата. Мы ещё не настолько мощные, чтобы мерить силу выходом или невыходом в плей-офф. Всегда есть доля случая. Поэтому мне хочется смотреть на уровень игры и в ходе матча делать выводы из увиденного, насколько мы отстаём или доминируем.



То, что мы увидели в отношении «Зенита», не очень радует. Но для меня есть положительный момент, что, когда петербуржцев ругали за то, что они играли в глухой обороне, я увидел, что «Зенит» может играть в абсолютно другой футбол. Нет такого, что всегда бьём на Дзюбу и игра идёт через это. Да, команда проиграла, игра выглядела непрезентабельно, но были попытки как-то поменяться.



Что касается самоотдачи, это очень простой выход, если что-то не получается – отличный механизм для противостояния. Вот в этом компоненте я вижу, что не все футболисты отдаются на сто процентов. Готовы ли мы всегда играть в свой футбол? Видимо, не всегда. Мне будет интересна игра «Зенита» сегодня, их настрой и план на матч. Но наш футбол ещё не созрел для понятия «мы играем так, как считаем нужным».



Зрителей не обманешь, если видно, что команда слабее физически и технически, покажите игру как сборная России, покажите самоотдачу, и зрители вам многое простят», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Зенит» состоится сегодня, 24 ноября, в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.