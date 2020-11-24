Игрок брянского «Динамо» назвал причины появления письма с критикой начальника команды

Футболист брянского «Динамо» Андрей Луканченков рассказал, почему игроки клуба решили написать письмо на начальника команды Валерия Корнеева.



«Началось всё с того, что человек просто не справлялся со своими обязанностями и творил что-то странное. Доходило до смешного: приезжаем летом в Томск на игру, жара, кондиционеров в номерах гостиницы нет. Человек ничего не хочет делать. Прилетали в Пятигорск на кубковый матч, он забывал заказать обед, и 30 человек шли есть в общественную столовую.



Всей командой приняли решение написать письмо, чтобы его отстранили от работы с командой. Я до этого предупредил его и сказал, что вся команда недовольна его работой. На что он ответил мне лично: „Андрей, о моей работе судить не вам, не футболистам, а вышестоящему руководству. Когда они мне скажут увольняться, я уволюсь. А так мне всё равно на вас“. Точка кипения была достигнута», — сказал Луканченков в интервью, опубликованном на странице Евгения Савина в «Инстаграме».