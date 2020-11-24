Черчесов: высказывание Газизова о Соболеве вызвало у меня такое же удивление, как у всех

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о травме форварда «Спартака» Александра Соболева. Он был вызван на ноябрьские матчи сборной. После возвращения в расположение клуба гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о травме футболиста и обвинил тренерский штаб сборной в игнорировании проблем со здоровьем Соболева.
«Для меня это такое же удивление, как и для всех. Высказывание Газизова, не знаю, его позиция или клуба. С Федуном я был на переписке, и он прекрасно всё знает. Если футболист готов играть, но колено у него замкнуло, значит, что я виноват? Федун всё знал, и почему это всё вылезло. Почему футболист молчит? Он все тренировки провёл. Зобнин на разминке перед Молдовой показал, что у него болит. Мы дали ему отдохнуть, а потом он отыграл с Турцией.
Если футболист готов и тренируется, я ему должен сказать, что он больной?! Я каждый день спрашиваю, и мне говорят, что всё нормально.
Семёнов все игры сыграл в отборе, Дивеев играл в молодёжке. Он отыграл полный матч с Молдовой, а потом он должен ещё один матч играть полный? Без передышек. Отыграл бы с Сербией Семёнов, если бы не красная? Я могу сказать всё что угодно, но я не хочу врать», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
- 24 ноября 2020
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