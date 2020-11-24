Зидан: «Интер» заставит «Реал» страдать, но таков футбол
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Интером», который состоится завтра, 25 ноября. Встречу пропустит капитан мадридцев Серхио Рамос.
«Мы знаем, насколько важен этот матч, и готовы к нему. Все прекрасно понимают значение Серхио Рамоса для команды. Но мы не можем просто остановиться, если его нет с нами.
Завтрашний матч будет сродни финалу. Соперник заставит нас страдать, но нам нужно правильно отнестись к матчу. Таков футбол. Иногда бывают такие матчи.
Конте (главный тренер «Интера». — Прим. «Чемпионата»)? Он был моим капитаном, лидером на поле. У нас всегда были хорошие взаимоотношения и такими остаются», — цитирует Зидана пресс-служба «Реала».
Конте: каждый игрок «Интера» в матче с «Реалом» должен проявить агрессию и внимание
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