Зидан: «Интер» заставит «Реал» страдать, но таков футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Интером», который состоится завтра, 25 ноября. Встречу пропустит капитан мадридцев Серхио Рамос.

«Мы знаем, насколько важен этот матч, и готовы к нему. Все прекрасно понимают значение Серхио Рамоса для команды. Но мы не можем просто остановиться, если его нет с нами.

Завтрашний матч будет сродни финалу. Соперник заставит нас страдать, но нам нужно правильно отнестись к матчу. Таков футбол. Иногда бывают такие матчи.

Конте (главный тренер «Интера». — Прим. «Чемпионата»)? Он был моим капитаном, лидером на поле. У нас всегда были хорошие взаимоотношения и такими остаются», — цитирует Зидана пресс-служба «Реала».