«Лацио» — «Зенит»: Иммобиле оформил дубль

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. К 57-й минуте счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лацио» — «Зенит».
На 55-й минуте нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле успешно реализовал пенальти и оформил дубль.
Матч «Лацио» — «Зенит» обслуживает английская бригада судей во главе с Майклом Оливером. Ассистенты арбитра — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. За VAR отвечает Крис Кавана. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
Римский «Лацио» набрал в 3 матчах 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются дортмундская «Боруссия» (6) и «Брюгге» (4).
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