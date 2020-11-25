«Из-за «Зенита» надо мной опять будут смеяться друзья». Петржела — об игре с «Лацио»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение команды в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» со счётом 1:3.
«Не удивлён сегодняшним результатом. Перед матчем сказал, что «Зенит» не сможет обыграть «Лацио» — так и получилось. Итальянская команда без особых проблем переиграла питерцев. Мне не нравится игра «Зенита». Очень люблю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от обороны. Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда. Выступление «Зенита» в Европе — настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?
«Зенит» играет так, как умеет. Команда попросту не дозрела для выступлений в Лиге чемпионов. Семак хороший тренер для России, но в Европе он ничего не может. Сколько лет он ещё будет набираться опыта? Очередная лигочемпионская кампания провалена. «Зенит» в очередной раз займёт четвёртое место… Кажется, это ненормально. Переживаю за Семака, но «Зениту» нужен сильный и опытный тренер».
Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге». Отметим, клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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