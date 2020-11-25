«Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности». Мората — об игре «Ференцварошем»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал победу в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем» (2:1). На 19-й минуте Мюрто Узуни вывел гостей вперёд. «Ювентус» отыгрался на 35-й минуте, благодаря точному удару Криштиану Роналду. После этого команды долго не могли изменить счёт. Но на 2-й добавленной минуте второго тайма Альваро Мората забил победный мяч.

«Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности. «Ференцварош» играл в исключительно оборонительный футбол. В Лиге чемпионов каждый матч имеет решающее значение, и здесь каждый умеет не только обороняться, но и атаковать. Любая команда может представлять опасность, поэтому мы рады, что победили. И теперь постараемся отнять первое место в группе у «Барселоны», — приводятся слова Мораты на официальном сайте УЕФА.

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав 9 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстает на 3 очка. В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с киевским «Динамо». Игра пройдёт 2 ноября, начало – 23:00 мск.