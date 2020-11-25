Куман — о матче с киевским «Динамо»: хорошо показала себя молодёжь

Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман дал оценку победе своей команды над киевским «Динамо» (4:0) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы достигли своей цели – вышли в 1/8 финала. Впечатления положительные. Команда выложилась на все сто. В первом тайме не хватало эффективности, но во втором мы играли качественно и превосходили соперника. Довольны результатом, командная игра мне очень понравилась. Все здорово потрудились. Все футболисты были голодны до игры. Особенно радует то, как проявила себя молодёжь. Я дал отдохнуть одним игрокам и поиграть — другим. Они это заслужили", — приводит слова Кумана Marca.
«Барселона» с 12 очками гарантировала себе выход в плей-офф вместе с туринским «Ювентусом». У «Динамо» и венгерского «Ференцвароша» по одному баллу.
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