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Мората повторил собственный рекорд в Лиге чемпионов

Мората повторил собственный рекорд в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Испанский нападающий «Ювентуса» Альваро Мората забил победный мяч в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем» (2:1).

Это уже пятый гол испанца в четырёх играх турнира сезона-2020/2021. Таким образом, он повторил свой же результат сезона-2014/2015. Тогда, также выступая за «Ювентус», Мората забил пять мячей за 12 игр. В том сезона «Юве» вышел в финал Лиги чемпионов, уступив в нём испанской «Барселоне».

Всего в текущем сезоне на счету Мораты восемь забитых мячей.

В другом матче этой группы «Барселона» разгромила в гостях киевское «Динамо» со счётом 4:0. «Барселона» набрала 12 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы G. Второе место занимает «Ювентус» (9). «Ференцварош» и «Динамо» Киев набрали по одному очку.

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