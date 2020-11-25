Шапи спорил с судьёй, игроки «Краснодара» валили Ракитича. Фото матча с «Севильей» в ЛЧ

24 ноября в Краснодаре на поле одноимённого стадиона в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» одержала победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Хулена Лопетеги.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча.
«Первый тайм прошёл на среднем уровне. И с нашей стороны, и со стороны соперника не было целостной игры. После перерыва мы немного изменили прессинг, мы не ожидали, что «Севилья» будет играть в 3-5-2. Такое давление стало приносить свои плоды, мы создавали моменты, забили мяч. Несмотря на результат, я считаю, что мы доставили сопернику много трудностей. В концовке уже у соперника было больше моментов, мы пропустили гол на последней минуте, проявив несдержанность. Очень обидное поражение".
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Севилья» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
- 25 ноября 2020
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