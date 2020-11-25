Златан Ибрагимович признан футболистом года в Швеции в 12-й раз

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович был в очередной раз признан лучшим игроком года в Швеции, сообщает Aftonbladet. Издание вместе со шведским футбольным союзом является учредителем награды с 1946 года.
Для 39-летнего форварда этот приз стал уже 12-м за карьеру. Впервые Златан заполучил награду в 2005 году, а начиная с 2006-го сделал это 10 раз подряд. В последний раз приз доставался ему в 2016 году, когда он завершил карьеру в сборной Швеции.
Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, забил 10 голов (2 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
В ходе своей карьеры нападающий также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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