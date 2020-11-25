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Шварц: кто сможет заменить Норманна и Хасимото? Это головная боль Карпина

Шварц: кто сможет заменить Норманна и Хасимото? Это головная боль Карпина
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности команды к предстоящему матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Для меня не сложный выбор на правый фланг, Паршивлюк хорошо провёл матчи и сыграл надёжно. Сергей сделал много спринтов и провёл большую работу. Касаемо конкуренции, нам нужны два равноценных игрока на позицию, чтобы игроки могли развиваться и прогрессировать.

На самом деле нет определённого принципа по заменам. Как правило, во втором тайме мы принимаем решение исходя из текущей ситуации матча, может кто-то забил или что-то еще произошло. Мы анализируем и принимаем решение о замене.

Кто сможет заменить Норманна и Хасимото? Это не моя тема, как и кем они будут заменены, это больше головная боль Карпина. Они важны в их системе. Что касается нас, мы хотим показать максимум от нашей команды. Мы готовимся, и нам не важно, кто выйдет в центре поля у «Ростова», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поприветствовал журналистов на русском языке
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