Паршивлюк: на 90 минут Байрамян перестанет быть моим другом, будем искать к нему подходы

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о дружбе с полузащитником «Ростова» Хореном Байрамяном.



«Я следил за Байрамяном, он мой друг, радуюсь его результатам. Я поздравил его после матча с «Рубином», тем более что он пропустил какое-то время. Но на 90 минут он перестанет быть моим другом, будем искать к нему другие подходы», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



28 ноября «Ростов» примет московское «Динамо» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи – в 19:00 мск. «Динамо» в 15 турах набрало 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ростов (26) – на пятом.

Паршивлюк: те карточки, которые раздают направо и налево за всё, необязательны