Губерниев — о заявлении ЦСКА: право Черчесова — называть вещи своими именами

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении ЦСКА, посвящённом выступлению главного тренера сборной России Станислава Черчесова в телеэфире.

«Я читал, что наговорили «армейцы», это их право. Точно так же, как и право Черчесова говорить какие-то вещи в эфире. Надо ли всё держать при себе и тем и другим? Может быть, и надо, а может, и нет, сейчас XXI век на дворе. Мы знаем, что в публичном поле многие выясняют отношения. Тем более ЦСКА, наверное, заинтересован в том, чтобы лучшие футболисты клуба играли в национальной сборной. Право Черчесова – называть вещи своими именами.

Ещё раз хочу сказать, что у нас средние футболисты, которые средне играют в футбол. Из этих средних футболистов у Черчесова получалось делать команду с большой буквы. Последнее время не очень получается. Посмотрим, что будет в отборочных матчах к чемпионату мира и на чемпионате Европы", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.