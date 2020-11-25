Адвокат: не сказал бы, что уровень РПЛ упал. Стало больше молодых, которым дают играть

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат в преддверии матча с ЦСКА прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.



«Всегда приятно возвращаться в страну, где я работал, тем более я долго тут работал. Испытываю только лучшие эмоции, находясь здесь. Я был приятно удивлён жеребьёвке, когда она нас свела с ЦСКА. Это непростая команда, знаю ещё с времен работы в «Зените». Меня удивил результат прошлого матча, они показывают отличный футбол.



Российские клубы не так хорошо выступают сейчас в еврокубках, но я бы не сказал, что уровень РПЛ упал. На мой взгляд, стало больше молодых, которым дают играть. Возможно, это сказывается. Во времена «Зенита» у нас было сочетание молодых и опытных, которое давало качество. Система с приводом молодых тоже принесёт свои плоды, нужно немного подождать», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится завтра, 26 ноября, в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.

Адвокат — о Черчесове: когда команда показывает плохую игру — начинаются нападки