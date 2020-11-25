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Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе
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Диего Марадона скончался

Роналду отреагировал на смерть Марадоны
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Сегодня прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет огромное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Ты никогда не будешь забыт», — написал Роналду на своей странице в «Твиттере».

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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