Роналду отреагировал на смерть Марадоны

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Сегодня прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет огромное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Ты никогда не будешь забыт», — написал Роналду на своей странице в «Твиттере».

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.