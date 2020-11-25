Дасаев рассказал, как играл с Марадоной за одну команду

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Мы играли как против друг друга, так и за одну команду. Дважды были в сборной мира: в Англии на их 100-летие и в Лос-Анджелесе. Помню и матчи СССР против Аргентины, он мне даже голы забивал. Три матча у нас было.



В моей душе он оставил прекрасные впечатления. Очень добродушный, весёлый и всегда приходил на помощь. Мы общались с ним в «Севилье», пересекались там. Ну и игрок он, конечно, великий.



Особо весёлых историй не могу вспомнить, но шутить он любил. Общались как нормальные люди, главное – как друзья. Безумно грустно, что такой человек ушёл из жизни, ещё и в таком молодом возрасте», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

10 фактов о Марадоне: