Клопп: Марадона всегда был частью моей жизни

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.



«Мне 53 года, и мне кажется, что он всегда был частью моей жизни. Когда был молод, очень молод — может, в восемь или десять лет, — впервые увидел его. Марадоне было 16 или 17 лет. С того момента он был моим любимым игроком. Не так давно смотрел документальный фильм про Диего. Диего был сенсационным парнем, а у Марадоны были проблемы, если можно так сказать. Буду скучать по обоим», — приводит слова Клоппа BT Sport.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

10 фактов о Марадоне