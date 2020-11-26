«Снимаю шляпу перед легендой!» Хиддинк высказался о смерти Марадоны

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Однажды Диего в 2005 году пригласил меня на игру «Боки» и «Ривера» на Бомбанере. Я был тогда в Буэнос-Айресе вместе со сборной Австралии в тренировочном лагере. Когда он встал перед фанатами и его показали по всему стадиону, вся огромная толпа отдала ему дань уважения невероятными овациями. Я был ошеломлён и потрясён, насколько большое влияние и почитание он имел у своих поклонников.

А его значимость для Неаполя… Он сделал «Наполи» чемпионом в борьбе со всеми богатыми клубами севера Италии. Он заставил всех людей Неаполя гордиться. Конечно, время от времени он был подвержен слабостям, это нельзя отрицать. Но вы же знаете его прошлое… Он вырос в фавелах. Снимаю шляпу перед легендой!" — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.