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Стали известны последние слова Диего Марадоны перед смертью

Стали известны последние слова Диего Марадоны перед смертью
Футбол / Южная Америка 0

Издание Mirror со ссылкой на аргентинские источники опубликовало информацию о последних часах жизни легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался вчера, 25 ноября, на 61-м году жизни.

Так стало известно, что Марадона уже утром проснулся с бледным видом и жаловался на холод, однако всё-таки смог позавтракать. После чего он вернулся в постель, где, как говорят, произнёс свои последние слова — «Me siento mal», что в переводе с испанского означает: «Я плохо себя чувствую». Медсестра, которая ухаживала за Марадоной после его недавней выписки из больницы, незамедлительно вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи не смогли спасти бывшего легендарного футболиста – около 12:00 по местному времени была констатирована смерть Диего.

Ранее адвокат Марадоны назвал причину смерти экс-игрока сборной Аргентины – он умер от остановки сердца.

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