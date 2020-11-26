Гроб Диего Марадоны доставили в президентский особняк. Видео

Тело легендарного футболиста Диего Марадоны было доставлено в гробу в официальную резиденцию президента Аргентины в Буэнос-Айресе.
Гроб Марадоны доставляют в президентский особняк.
О смерти Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
- 26 ноября 2020
-
10:57
-
10:55
-
10:35
-
10:27
-
10:24
-
10:17
-
10:03
-
09:49
-
09:43
-
09:37
-
09:36
-
09:34
-
09:26
-
09:03
-
08:48
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:47
-
07:28
-
07:09
-
06:56
-
06:21
-
06:04
-
05:45
-
05:26
-
04:48
-
04:27
-
04:00
-
03:38
-
03:18
-
02:54
-
02:28
-
02:10
-
02:03