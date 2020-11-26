Сергей Игнашевич: игроки «Краснодара-2» заслуживают шанса играть в первой команде

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча 24-го тура Футбольной национальной лиги с клубом «Краснодар-2» (4:2).
«Последние 15 минут первого тайма были самыми слабыми в нашем исполнении в этом сезоне. По горячим следам не хочется говорить. Надо всё внимательно проанализировать. По логике игры всё шло к первому пропущенному мячу: мы потеряли инициативу, и соперник оказывал давление.
«Краснодар-2» тактически менее гибкая команда, чем «Спартак-2». Она играет так же, как и первая команда по схеме «4-3-3». Если посмотреть игру основной команды, то можно понять, какие принципы исповедует тренер «Краснодара-2». Под них несложно подстроиться, но философия команды – доминировать независимо от того, какой счёт на табло.
У них достаточно стабильный состав. Сегодня не было футболистов из первой команды. Ребята довольно давно играют все вместе. Мы хорошо знаем их качества, но выделять никого не хочется. Игроки «Краснодара-2» заслуживают шанса играть в первой команде», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Торпедо».
- 26 ноября 2020
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