Тысячи людей в слезах. Прямая трансляция прощания с Диего Марадоной

В Буэнос-Айресе началось прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, скончавшимся накануне, 25 ноября.
В столице Аргентины собираются тысячи людей, которые эмоционально отправляют своего кумира в последний путь.
Прямая видеотрансляция прощания с Марадоной
О смерти Марадоны стало известно накануне. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
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