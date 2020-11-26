Игрок «Мольде» не забил «Арсеналу» с метра и ударился пахом о штангу
Гамбийский защитник «Мольде» Шерифф Синюан не реализовал голевой момент в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (0:0, перерыв).
На 15-й минуте встречи Синюан не смог с очень близкого расстояния замкнуть прострел и в падении направить мяч в пустые ворота «Арсенала». Футболист проскользил по газону и ударился паховой областью о штангу, после чего скорчился от боли.
Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Арсенал» набрал в трёх матчах 9 очков и занимает первое место в турнирной таблицы группы B. «Мольде» (6) располагается на втором месте. Матч команд в Лондоне завершился со счётом 4:1 в пользу английской команды.
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