Зарема Салихова в течение суток может войти в руководство «Спартака»

Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова может войти в руководство «Спартака» в течение суток. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник, знакомый с ситуацией.
«Существует вероятность, что Газизов уже в пятницу может покинуть клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность», — сказал источник в клубе. Эту информацию подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией, подчеркнув, что возможная отставка Газизова никак не повлияет на потенциальное назначение Салиховой.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время.
«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). Ближайший преследователь, «Динамо», отстаёт от красно-белых на 2 очка.
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