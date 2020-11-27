Баринов: мной интересуются в Германии. Мечта — Англия, там все куются, кусаются

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о трансферных предложениях из Европы.

«Летом были предложения из Европы, с агентом напрямую выходили на связь – приезжали, обсуждали. Травма сыграла большую роль, но и сейчас связь поддерживается с теми, кто интересовался. Думаю, в будущем всё получится. Активнее всего интересуются в Германии, но мечта – Англия. Там все куются, кусаются друг с другом (улыбается) Но, честно, даже не задумываясь, поеду в Германию или Италию. Англия – самая высокая планка! Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но я не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить, и ты уже перейдёшь в серьёзный клуб. Я себе никаких барьеров не ставлю: будут приглашать – будем обсуждать», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Дмитрием Бариновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).