Бубнов: по игре не скажешь, что ЦСКА наплевал на Лигу Европы

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи 4-го тура групповой стадии Лиги Европы, в которой московский ЦСКА не сумел в большинстве обыграть нидерландский «Фейеноорд» (0:0).
«Первый тайм получился рваным. Первые 20 минут ЦСКА играл активно, создавал моменты. Но когда дело доходило до ударов, не хватало точности, реализации. Потом матч выровнялся, а в под занавес первых 45 минут «Фейеноорд» имел два шанса, чтобы забить: в одном случае нападающий не успел на прострел, а во втором — нас выручил Акинфеев.
Во втором тайме, когда Йоргенсен получил вторую желтую карточку, инициатива перешла к ЦСКА. «Фейенорд» в свою очередь закрылся. Однако армейцы не смогли извлечь из этого никакой выгоды — моментов почти не было, поэтому игра и завершилась со счетом 0:0. Замены, которые провел Ганчаренко, не усилили игру. Нельзя сказать, что они были неправильными — просто не сработали. Передачи с флангов, «стандарты» — все это никак не помогло ЦСКА.
Уже не первый раз говорю: наше выступление в еврокубках свидетельствует об уровне нашего чемпионата. Уровень этот — отнюдь не высокий. ЦСКА просто наплевал на Лигу Европы, чтобы лучше выступать в чемпионате? По этой игре такого не скажешь. «Армейцы» старались, просто многое не получалось», — цитирует Бубнова Sportbox.
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