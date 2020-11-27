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Брат Федуна отреагировал на обвинения Трабукки об антипатии к Массимо Каррере

Брат Федуна отреагировал на обвинения Трабукки об антипатии к Массимо Каррере
Футбол / РПЛ 0

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на обвинения футбольного агента Марко Трабукки в антипатии к бывшему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

«Понятия не имею. Я при этом разговоре не присутствовал, если он был ещё… Скажу прямо: я такого не знаю. Я не при всех разговорах присутствовал, но при этом — точно нет», — цитирует Андрея Федуна Sport24.

Ранее итальянец заявил, что член совета директоров не скрывал антипатии к бывшему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Трабукки сказал, что на одном из заседаний совета директоров в присутствии Карреры Андрей Федун начал хвалить другого специалиста — Курбана Бердыева. Итальянский тренер возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

Трабукки: Андрей Федун не скрывал антипатии к Каррере. Однажды Массимо психанул
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