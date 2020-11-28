«Брайтон» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 28 ноября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Брайтон» — «Ливерпуль».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Саймон Хупер.



«Ливерпуль» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (9) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 9 встречах набравший 20 очков. В тройку лидеров турнира входит лондонский «Челси» (18).