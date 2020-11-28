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«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 28 ноября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Бёрнли».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. В бригаду войдут ассистенты Ричард Уэст и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

«Манчестер Сити» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (5) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 9 встречах набравший 20 очков. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (20) и лондонский «Челси» (18).

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