Жота забил первый гол в матчах на выезде в АПЛ за «Ливерпуль». Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча проходит на домашнем стадионе «чаек» «Зе Амекс». Идёт 63-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.



Счёт был открыт на 60-й минуте матча — Мохамед Салах в одно касание сделал скидку к линии штрафной, где Диогу Жота подхватил атаку, вышел на ударную позицию и направил мяч точно впритирку со штангой.

Видео очередного гола португальца:

На 19-й минуте хозяева не реализовали пенальти — нападающий Ниль Мопе не попал в створ ворот.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (9) — на 16-м месте.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.