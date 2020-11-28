Жота забил первый гол в матчах на выезде в АПЛ за «Ливерпуль». Видео
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча проходит на домашнем стадионе «чаек» «Зе Амекс». Идёт 63-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 60-й минуте матча — Мохамед Салах в одно касание сделал скидку к линии штрафной, где Диогу Жота подхватил атаку, вышел на ударную позицию и направил мяч точно впритирку со штангой.
Видео очередного гола португальца:
На 19-й минуте хозяева не реализовали пенальти — нападающий Ниль Мопе не попал в створ ворот.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (9) — на 16-м месте.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
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