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Клопп: журналисты постоянно провоцируют меня

Клопп: журналисты постоянно провоцируют меня
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 10-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1).

«Думаю, решения судьи были правильными. Вы пытаетесь сделать яркий заголовок, заставив меня сказать что-нибудь резкое? Журналисты всегда стараются спровоцировать меня, всё время. Что вы хотите от меня услышать? Я сказал, что это нарушение, потому что рефери назначил пенальти, посмотрев VAR. Вот и всё.

Очень горжусь игрой моих футболистов сегодня. В первом тайме мы немного были не в своей тарелке. В перерыве разобрались с этим. Но во втором тайме у нас возникли некоторые проблемы с функциональным состоянием игроков. Всё хорошо, просто иногда у нас не получается выиграть. Такое случается со всеми.

Натаниел Филлипс сыграл исключительный матч, честное слово. Всегда нужно немного везения, чтобы одержать победу в тяжёлом матче на выезде. Сегодня нам не повезло», — цитирует немецкого специалиста BBC.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 21 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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