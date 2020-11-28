Семак — о нехватке защитников: Жиркову пришлось сыграть сколько смог

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 16-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0) поделился мнением о проблемах с комплектованием защитной линии команды.
«Вариант с Мусаевым на левом фланге? Рассматривали, но это был бы мегаэкспериментальный состав. У нас ни один игрок не играл бы на своей позиции в линии обороны вообще никогда. Пришлось сегодня Юрию сыграть, сколько смог», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. «Зенит» набрал 32 очка в 16 матчах и вышел на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) — на 13-м месте.
«Брюгге» сыграет с «Зенитом» 2 декабря в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
- 28 ноября 2020
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