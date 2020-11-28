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Красная карточка Мусаеву и гол Конате — в видеообзоре матча «Химки» — «Краснодар»

Красная карточка Мусаеву и гол Конате — в видеообзоре матча «Химки» — «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

«Химки» принимали «Краснодар» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол забил форвард Мохамед Конате. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков с углового навесил к ближней штанге, где собралась настоящая куча мала. Из этого скопления футболистов обеих команд удачнее всех выпрыгнул Конате и головой отправил мяч в ближний угол ворот.

«Химки» набрали 18 очков и занимают 11-е место в таблице чемпионата России. «Краснодар» (21) — на девятом месте в розыгрыше РПЛ. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 16 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входят ЦСКА (32) и «Ростов» (29).

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