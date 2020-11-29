Бенитес: неправда, что у нас с Роналду были плохие отношения

Бывший тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о совместной работе с Криштиану Роналду во время своего пребывания в испанском клубе.
«Роналду — профессиональный футболист и настоящий чемпион. Он очень голоден до побед и всегда выполнял всё, что я говорил.
С него начинался командный прессинг, с его помощью мы искали игровой баланс. То, что у нас были плохие отношения, — неправда. Неделю назад он очень тепло отзывался о нашей совместной работе.
Пирло в «Ювентусе», где сейчас выступает Роналду, приходится проводить смену поколений и одновременно побеждать. Всё зависит от того, сколько он на это получит», — приводит слова Бенитеса La Gazzetta dello Sport.
Бенитес возглавил «Реал» летом 2015 года, в январе 2016-го он был отправлен в отставку — его сменил Зинедин Зидан.
- 29 ноября 2020
-
07:29
-
07:08
-
06:43
-
06:26
-
06:02
-
05:36
-
05:16
-
04:53
-
04:31
-
03:58
-
02:42
-
02:20
-
01:53
-
01:35
-
01:25
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:41
-
00:41
-
00:39
-
00:28
- 28 ноября 2020
-
23:59
-
23:42
-
23:34
-
23:28
-
23:23
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:51
-
22:43