Бенитес: неправда, что у нас с Роналду были плохие отношения

Бывший тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о совместной работе с Криштиану Роналду во время своего пребывания в испанском клубе.

«Роналду — профессиональный футболист и настоящий чемпион. Он очень голоден до побед и всегда выполнял всё, что я говорил.



С него начинался командный прессинг, с его помощью мы искали игровой баланс. То, что у нас были плохие отношения, — неправда. Неделю назад он очень тепло отзывался о нашей совместной работе.



Пирло в «Ювентусе», где сейчас выступает Роналду, приходится проводить смену поколений и одновременно побеждать. Всё зависит от того, сколько он на это получит», — приводит слова Бенитеса La Gazzetta dello Sport.

Бенитес возглавил «Реал» летом 2015 года, в январе 2016-го он был отправлен в отставку — его сменил Зинедин Зидан.