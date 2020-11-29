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Бенитес: неправда, что у нас с Роналду были плохие отношения

Бенитес: неправда, что у нас с Роналду были плохие отношения
Футбол / Испания 0

Бывший тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о совместной работе с Криштиану Роналду во время своего пребывания в испанском клубе.

«Роналду — профессиональный футболист и настоящий чемпион. Он очень голоден до побед и всегда выполнял всё, что я говорил.

С него начинался командный прессинг, с его помощью мы искали игровой баланс. То, что у нас были плохие отношения, — неправда. Неделю назад он очень тепло отзывался о нашей совместной работе.

Пирло в «Ювентусе», где сейчас выступает Роналду, приходится проводить смену поколений и одновременно побеждать. Всё зависит от того, сколько он на это получит», — приводит слова Бенитеса La Gazzetta dello Sport.

Бенитес возглавил «Реал» летом 2015 года, в январе 2016-го он был отправлен в отставку — его сменил Зинедин Зидан.

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