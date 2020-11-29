Арнор Сигурдссон: конкуренты потеряли очки, у ЦСКА есть отличные шансы укрепить позицию
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
«Будет тяжёлый матч. Летом мы дважды не смогли обыграть «Рубин», постараемся сделать это сегодня. Тем более конкуренты потеряли очки и у нас есть отличные шансы укрепить свою позицию», — приводит слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.
Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — ЦСКА состоится сегодня, 29 ноября, на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — ЦСКА.
ЦСКА набрал в 15 матчах 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (21) — на 10-м месте.
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