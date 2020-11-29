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Форвард «Байера» объяснил, почему назвал сына Лео Криштиану

Форвард «Байера» объяснил, почему назвал сына Лео Криштиану
Футбол / Германия 0

Нападающий «Байера» Леон Бэйли рассказал, почему решил назвать сына Лео Криштиану.

«Это не имеет ничего общего с футболом. Это касается меня и моего имени. Лео — это сокращение от имени Леон. И Лео — это лев. А я лев. Я хочу, чтобы мой сын вырос с менталитетом бойца и лидера. А Криштиану — прекрасное имя, которое хорошо сочетается с Лео», — приводит слова Бэйли Bild.

Бэйли выступает в составе леверкузенского «Байера» с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 7 матчах немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Леверкузенский «Байер» набрал в 8 матчах 18 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (22).

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