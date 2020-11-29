«Рубин» — ЦСКА: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — ЦСКА.



«Рубин»: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.



Запасные: Иван Коновалов, Дюпин, Меркулов, Тарасов, Игорь Коновалов, Зуев, Хван, Климов, Деспотович, Косарев.



ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов, Эджуке.



Запасные: Тороп, Васин, Котин, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Шкурин, Гайч.

Московский ЦСКА в 15 матчах набрал 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (21) — на 10-м месте. Лидер соревнований — набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входит «Ростов» (29).