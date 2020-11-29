«Уфа» в большинстве разгромила «Тамбов». Хозяева и гости не реализовали пенальти

«Уфа» принимала «Тамбов» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Уфимцы открыли счёт на 10-й минуте, удачно разыграв стандарт. Олег Данченко покатил Тимуру Жамалетдинову, тот с ходу пробил — мяч прошёл сквозь стенку и влетел под перекладину. На 37-й минуте Алексей Грицаенко получил вторую жёлтую карточку и оставил «Тамбов» в меньшинстве. В компенсированное к первому тайму время «Уфа» удвоила преимущество усилиями Владислава Камилова.

На 54-й минуте Жамалетдинов оформил дубль. Данченко от угла поля низом сделал передачу за тамбовскую штрафную, Жамалетдинов набежал и ударом в касание направил мяч в сетку ворот. На 74-й минуте Валерий Чуперка не реализовал пенальти в ворота хозяев. На 79-й минуте забил Филип Мрзляк. В концовке «Уфа» не забила пенальти — Сергей Рыжиков парировал удар Комнена Андрича.

«Уфа» поднялась на 15-е место в таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.