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Черчесов сказал, когда Дзюбе вернут капитанскую повязку в сборной

Черчесов сказал, когда Дзюбе вернут капитанскую повязку в сборной
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба снова будет капитаном национальной команды в отборочных матчах ЧМ-2021.

«Дзюба в марте вернётся в сборную в качестве капитана. Когда эта ситуация произошла, мы были на базе: собрались и думали, что делать. Говорю откровенно, и ему некомфортно было мне звонить, и мне. Я попросил Безуглова позвонить Артёму, узнать, как состояние, чтобы мы приняли решение. Наверное, он тоже находился в прострации. Передали привет от моего имени. История не самая приятная, но хотели, чтобы он оставался дома после матча и закрыл эту историю. Пару дней назад общались с Дзюбой по скайпу. Решение было выдержанным», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

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