Де Хеа получил травму колена в матче с «Саутгемптоном»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа был заменён в перерыве матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) из-за травмы колена.
По сообщению Sky Sports, испанец ударился левым коленом о штангу, пытаясь спасти манкунианцев от второго пропущенного мяча. В итоге капитан «святых» Джеймс Уорд-Праус в том моменте всё же удвоил преимущество «Саутгемптона», а де Хеа получил травму.
Видео с моментом гола Уорд-Прауса:
Испанский вратарь был заменен сразу после перерыва — вместо него на поле появился Дин Хендерсон. Это было первое выступление Хендерсона в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед». До сих пор англичанин принимал участие только в матчах Кубка английской лиги, а также провёл один матч в Лиге чемпионов.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера после 10 туров набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Святые» (17) — на 5-м месте.
- 29 ноября 2020
-
21:13
-
21:11
-
20:57
-
20:57
-
20:49
-
20:47
-
20:34
-
20:33
-
20:24
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:43
-
19:32
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:16
-
19:15
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:39
-
18:37
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:16