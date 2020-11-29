Де Хеа получил травму колена в матче с «Саутгемптоном»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа был заменён в перерыве матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) из-за травмы колена.



По сообщению Sky Sports, испанец ударился левым коленом о штангу, пытаясь спасти манкунианцев от второго пропущенного мяча. В итоге капитан «святых» Джеймс Уорд-Праус в том моменте всё же удвоил преимущество «Саутгемптона», а де Хеа получил травму.

Видео с моментом гола Уорд-Прауса:

Испанский вратарь был заменен сразу после перерыва — вместо него на поле появился Дин Хендерсон. Это было первое выступление Хендерсона в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед». До сих пор англичанин принимал участие только в матчах Кубка английской лиги, а также провёл один матч в Лиге чемпионов.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера после 10 туров набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Святые» (17) — на 5-м месте.